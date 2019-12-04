Патрушев рассказал о намерениях РФ и КНР укреплять партнерство по безопасности

Одним из главных факторов в области поддержания глобальной безопасности, а также с точки зрения обеспечения главенства международного права стало доверие между Россией и Китаем. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В среду, 4 декабря, он выступил на российско-китайских консультациях по вопросам стратегической стабильности. Переговоры прошли в Шанхае.

«Российско-китайская связка уверенно утвердилась в числе ключевых факторов поддержания международной безопасности и стабильности, становления многополярного мироустройства, демократизации механизмов глобального управления, обеспечения верховенства международного права», - цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем, Патрушев отметил, что Россия и КНР намерены и дальше укреплять взаимодействие в сфере стратегической безопасности.