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Прощай, «Соловей»: в Москве начался снос легендарного кинотеатра

Тамара Астапенкова
12:01 04.12.2019
На месте «Соловья» планируется построить 21-этажное здание с вертолетной площадкой и солнечными батареями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве начали сносить любимый многими горожанами кинотеатр «Соловей». На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, как техника приступила к разбору здания.

Против сноса киноцентра выступали не только москвичи, но и министр культуры Владимир Мединский.  На защиту кинотеатра встал и режиссер Никита Михалков, который пообещал сделать все возможное для сохранения кинотеатра.

На месте «Соловья» планируется построить 21-этажное здание, в котором будут располагаться детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, галерея и кафе. На крыше здания поставят солнечные батареи и построят вертолетную площадку.

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