Прощай, «Соловей»: в Москве начался снос легендарного кинотеатра

В Москве начали сносить любимый многими горожанами кинотеатр «Соловей». На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Звезды», видно, как техника приступила к разбору здания.

Против сноса киноцентра выступали не только москвичи, но и министр культуры Владимир Мединский. На защиту кинотеатра встал и режиссер Никита Михалков, который пообещал сделать все возможное для сохранения кинотеатра.

На месте «Соловья» планируется построить 21-этажное здание, в котором будут располагаться детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами, галерея и кафе. На крыше здания поставят солнечные батареи и построят вертолетную площадку.