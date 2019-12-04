Смятая кабина: первые кадры с места ДТП с автобусом в Саратове
Автобус в результате аварии получил значительные повреждения: на лобовом стекле общественного транспорта образовались трещины, а сама кабина смята.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Саратове. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».
Как видно на ролике, автобус получил значительные повреждения: на лобовом стекле общественного транспорта образовались трещины, а сама кабина смята.
Авария произошла сегодня, 4 декабря. Как ранее сообщили в МВД РФ по области, водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением.
На месте ЧП работают специалисты. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.