Смятая кабина: первые кадры с места ДТП с автобусом в Саратове

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Саратове. Кадры с места публикует телеканал «Звезда».

Как видно на ролике, автобус получил значительные повреждения: на лобовом стекле общественного транспорта образовались трещины, а сама кабина смята.

Авария произошла сегодня, 4 декабря. Как ранее сообщили в МВД РФ по области, водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением.

На месте ЧП работают специалисты. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.