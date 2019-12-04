Хуже волков: нападение стаи собак на девочку на Камчатке попало на видео

Стая бездомных псов чуть не разорвала 11-летнюю школьницу в камчатском городе Вилючинске. Страшное происшествие произошло на улице Кронштадтской, неподалеку от школы и детского сада.

Нападение зафиксировала одна из камер, расположенных во дворе, где обитает стая. На кадрах видно, как собаки сбивают девочку с ног и волочат по земле. Школьница пытается убежать, но псы вновь валят ее на землю. Ребенка спасли от агрессивных животных проходившие мимо женщины.

По словам матери девочки, собаки не нанесли дочери серьезных повреждений, так как на ней была теплая толстая куртка (парка). Кроме того, она успела натянуть капюшон, тем самым спасла от травм лицо, шею и череп, передает издание «КАМ 24».

Местные следователи организовали доследственную проверку случившегося нападения. После выяснения всех обстоятельств и юридической оценки действиям лиц, отвечающих за отлов бродячих животных, будет принято процессуальное решение.