Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане

Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана. В результате инцидента пострадали два человека.

«На территории нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть - Прикамье" горит неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тысяч кубических метров», - сообщили в региональном главке МЧС.

К месту ЧП выехали силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. Возгоранию присвоен третий номер сложности. Все обстоятельства произошедшего будут установлены после завершения тушения огня.

На месте работают силы и средства Альметьевского пожарно-спасательного гарнизона - 71 человек и 21 единица техники.