Эксперт назвал новый аспект экономической войны США и КНР

В основе экономической войны между Вашингтоном и Пекином, которую развязали власти США, лежит стремление контролировать энергетический рынок. Кроме того, власти Соединенных Штатов откровенно лоббируют поставки своего, более дорогого, сжиженного газа.

Об этом в эфире программы «Специальный репортаж» заявил эксперт, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«В последние годы американцы пытаются лишить Пекин доступа к энергоносителям. В Венесуэле начались активные уличные противостояния после заключения контракта на поставку значительных объемов нефти в Китай. Тоже самое касается Ирана. Тегеран также претендовал на китайский рынок, потому его нефтяные потоки были обрублены санкциями», - считает Абзалов.

В своем стремлении контролировать потоки энергоносителей власти США готовы идти на осознанное обострение социально-политической ситуации в неугодных странах, добавил эксперт. Для этого в ход идут различные средства, от поддержки оппозиции до введения жесточайших экономических санкций, призванных устранить конкуренцию.

Однако, потребители и потенциальные заказчики российского газа понимают, что сжиженное топливо из-за океана обойдется им значительно дороже трубопроводного российского газа.

«Помимо китайского есть еще индийский рынок и целый ряд других стран: Вьетнам, Таиланд и тому подобные. С учетом того, что большая часть потребления в ближайшие годы придется на страны Юго-Восточной Азии, примечателен сам факт того, что мы туда выходим не просто в формате СПГ, а трубопроводом, то есть более дешевым вариантом, это направление становится стратегическим», - подчеркнул президент Центра стратегических коммуникаций.

Второго декабря президент России Владимир Путин совместно с китайским коллегой Си Цзиньпином, в режиме телемоста, запустили газопровод «Сила Сибири».

Благодаря газопроводу голубое топливо с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в КНР. Изначально ожидалось, что запуск состоится 20 декабря, однако работы были завершены быстрее. Реализация данного проекта важна не только для обеих стран, но и полезна для потенциальных покупателей голубого топлива.

Как российский газ испортил аппетит западным политикам? Кто и зачем пугает Европу поворотом России на Восток? Что такое «жирный газ»? И как получилось, что Соединённые Штаты перехитрили сами себя? Об этом в «Специальном репортаже» в среду, 04.12 в 18:30.