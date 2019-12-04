Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал новый аспект экономической войны США и КНР

Ян Брацкий
11:18 04.12.2019
По мнению аналитика, агрессивная санкционная политика в отношении Китая направлена на ограничение его доступа к дешевым энергоресурсам.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Christian Ohde, imago-images.de, Globallookpress

В основе экономической войны между Вашингтоном и Пекином, которую развязали власти США, лежит стремление контролировать энергетический рынок. Кроме того, власти Соединенных Штатов откровенно лоббируют поставки своего, более дорогого, сжиженного газа.

Об этом в эфире программы «Специальный репортаж» заявил эксперт, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«В последние годы американцы пытаются лишить Пекин доступа к энергоносителям. В Венесуэле начались активные уличные противостояния после заключения контракта на поставку значительных объемов нефти в Китай. Тоже самое касается Ирана. Тегеран также претендовал на китайский рынок, потому его нефтяные потоки были обрублены санкциями», - считает Абзалов.

В своем стремлении контролировать потоки энергоносителей власти США готовы идти на осознанное обострение социально-политической ситуации в неугодных странах, добавил эксперт. Для этого в ход идут различные средства, от поддержки оппозиции до введения жесточайших экономических санкций, призванных устранить конкуренцию.

Однако, потребители и потенциальные заказчики российского газа понимают, что сжиженное топливо из-за океана обойдется им значительно дороже трубопроводного российского газа.

«Помимо китайского есть еще индийский рынок и целый ряд других стран: Вьетнам, Таиланд и тому подобные. С учетом того, что большая часть потребления в ближайшие годы придется на страны Юго-Восточной Азии, примечателен сам факт того, что мы туда выходим не просто в формате СПГ, а трубопроводом, то есть более дешевым вариантом, это направление становится стратегическим», - подчеркнул президент Центра стратегических коммуникаций.

Второго декабря президент России Владимир Путин совместно с китайским коллегой Си Цзиньпином, в режиме телемоста, запустили газопровод «Сила Сибири».

Благодаря газопроводу голубое топливо с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в КНР. Изначально ожидалось, что запуск состоится 20 декабря, однако работы были завершены быстрее. Реализация данного проекта важна не только для обеих стран, но и полезна для потенциальных покупателей голубого топлива.

Как российский газ испортил аппетит западным политикам? Кто и зачем пугает Европу поворотом России на Восток? Что такое «жирный газ»? И как получилось, что Соединённые Штаты перехитрили сами себя? Об этом в «Специальном репортаже» в среду, 04.12 в 18:30.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2019, 21:24
«Оказываем необходимую помощь»: в посольстве прокомментировали арест двух россиян в США
Дата04.12.2019, 02:39
ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»
Дата04.12.2019, 10:01
В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:16 В стране и мире
Видео
На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд
12:14 ОПК
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
12:12 В стране и мире
Видео
Патрушев рассказал о намерениях РФ и КНР укреплять партнерство по безопасности
12:01 В стране и мире
Видео
Прощай, «Соловей»: в Москве начался снос легендарного кинотеатра
11:57 ОПК
Стало известно, когда бронеавтомобиль «Атлет» выйдет на госиспытания
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой
Врачи рассказали об опасности пеших прогулок
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Дорог оливье к Новому году: эксперты назвали стоимость тазика главного праздничного салата
Россияне рассказали, что мотивирует их хорошо работать
Видео
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонущей женщины
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.