В России вырос «индекс оливье»

Стоимость продуктов для оливье за год выросла на 4,6%. Соответствующие данные приведены Росстатом.

Ожидается, что к концу года стоимость ингредиентов для блюда вырастет еще больше. В основном, речь идет об овощах, которые зимой традиционно растут в цене.

Например, порция салата оливье на четырех человек обойдется в 340 рублей, тогда как в 2018 году она стоила 325 рублей.

За год больше всего подорожал репчатый лук - на 10%, вареная колбаса - на 6%, консервированные горошек и огурцы - на 6%. Как уточняет сайт газеты «Известия», также цены выросли на майонез - на 5% и на куриные яйца - на 1%.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какое блюдо на новогоднем столе у россиян является самым вредным. В него, по ее словам, входит сочетание продуктов, которое может привести к особенно тяжелым последствиям.