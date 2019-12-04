Пассажирский автобус врезался в столб в Саратове

Автобус, следовавший по городскому маршруту в Саратове, врезался в столб. Инцидент произошел в среду, 4 декабря.

По словам начальника областной службы спасения Юрия Юрина, авария случилась на улице Орджоникидзе, 24.

«По предварительным данным, произошло столкновение автобуса маршрута №6 со столбом, 11 пострадавших», - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, «Интерфакс» со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, сообщает о шести пострадавших.

По предварительной информации, никто из пассажиров не получил тяжелые травмы. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.