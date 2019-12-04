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У поездов МЦД появился специальный отличительный знак

Тамара Астапенкова
10:46 04.12.2019
С момента запуска МЦД воспользовались более 4,7 миллионов человек.
У поездов МЦД появился специальный отличительный знак
© Фото: пресс-служба ЦППК

Для удобства пассажиров на поезда, курсирующие по первым диаметрам, наклеили специальный знак: красный параллелограмм с буквами МЦД. Этот стикер поможет ориентироваться людям в составах, поскольку на «Белорусско-Савеловском» и «Курско-Рижском» диаметрах начали курсировать не только «Иволги», но и традиционные электрички.

«Также для удобства пассажиров внутри вагонов наклеены схемы Московского метро с МЦД и информация о стоимости и способах оплаты проезда. Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД, кроме экспрессов, в которых работает контроль. Также, на МЦД-1 на маршруте «Одинцово – Окружная» курсируют в режиме МЦД поезда «Аэроэкспресс»», - говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Ранее стало известно, что на МЦД-1 увеличили число вагонов в поездах «Иволга». Теперь на «Белорусско-Савеловском» диаметре курсируют 11-вагонные составы. Благодаря этому решению появилось 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

На МЦД-2 также увеличили число вагонов в составах. Теперь на «Курско-Рижском» диаметре ходят 10- или 11-вагонные поезда. Таким образом количество пассажирских мест увеличилось более, чем на 30%. Сообщается, что с момента запуска МЦД воспользовались более 4,7 миллионов человек.

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