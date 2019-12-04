В Совете Федерации ответили на отказ США в выдаче виз российской делегации

Последовательный отказ властей США в праве въезда в страну российских дипломатов и представителей различных делегаций не останется без последствий. Об этом предупредил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. Подобная политика, напомнил сенатор, наносит вред двусторонним отношениям.

Ранее в выдаче виз было отказано членам делегации Федерального казначейства РФ, которые собиралась принять участие 3 декабря в международной конференции по аудиту. Также отказом в получении документа был отмечен глава департамента МИД РФ Олег Мальгинов.

Такие шаги официального Вашингтона подрывают переговорные форматы, считает Косачев.

«Когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" - а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай», - цитирует РИА Новости заявление сенатора.

Глава международного комитета Совфеда предупредил инициаторов визовых ограничений о том, что в России им нечего делать. Протрезвеют - поговорим, заключил сенатор.