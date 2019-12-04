«Проснулись от женского крика»: очевидица рассказала о стрельбе в Перми

Жители Орджоникидзевского района Перми, где злоумышленник открыл стрельбу по прохожим, слышали женский крик и хлопки, напоминающие взрывы петард. Об этом «Звезде» рассказала свидетельница разыгравшейся утром, 4 декабря, трагедии Татьяна Лук.

«Мы проснулись от женского крика. И услышали хлопки, как будто петарды взрывали. Поначалу мы не придали этому значения. Но когда хлопки начали раздаваться еще и еще, то мы подошли к окну и увидели страшную картину», - вспомнила Татьяна.

По ее словам, на улице на перекрестке лежал человек. И тогда стало понятным, что хлопки на самом деле были выстрелами.

Пятидесятилетний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу по прохожим. По информации следователей, стрелявший ранил мужчину и сотрудника Росгвардии, а также нанес смертельное ранение женщине.

«Увидели машины полицейских. Их наверное было три или четыре. Из них выбежали полицейские. Опять услышали выстрелы. Кричали полицейские: “Стой! Будем стрелять!”. Мне показалось, что было очень много выстрелов, а потом наступило затишье», - рассказала Татьяна.

Подозреваемый в настоящее время задержан. Следователями возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.