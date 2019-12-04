В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой

В одном из детских садов Омска на потолке появилась новогодняя елка. Фотографии были опубликованы в социальной сети.

В частности, как видно на снимках во «ВКонтакте», на потолке действительно прикреплена елка. При этом автор фотографии усомнился в безопасности такой конструкции.

«Соответствует ли это нормам? Безопасно ли это?» - задается он вопросом.

В подписи указывается, что елка якобы закреплена в 241-м детскому саду.

Однако в учреждении на просьбу «Звезды» прокомментировать данное явление ответили однозначно.

«Это неправда. Не знаю, чей детский сад, может быть где-то так и висит… Но не у нас», - сказал представитель детского сада.

В свою очередь, в Сети нашлись и такие комментаторы, которые не увидели в установке никаких нарушений.