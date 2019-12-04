Пони на борту: неожиданное появление животного в самолете возмутило Сеть

На борту одного из самолетов американской авиакомпании был замечен необычный пассажир – пони. Фотография находящегося в салоне животного появилась в Instagram Passenger Shaming и сразу вызвала шквал негодования.

Люди сообщали, что не готовы платить за билет и сидеть при этом рядом с пони, который занимает много места. Других интересовало то, как животное ходит в туалет и питается на борту.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к животному благосклонно. Некоторые даже написали, что были бы рады такому соседу.

К слову, в посте в Instagram сообщалось, что пони перевозят не просто так – это специально обученное животное, помогающее слепым.

Пассажиры самолетов американских авиакомпаний имеют право провозить служебных животных, к числу которых относятся и пони, с лета 2019 года.