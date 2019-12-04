Под завалами дома в Белгороде нашли тело погибшего при взрыве газа

Под завалами четырехэтажного дома в Белгородской области, где взорвался газ, спасатели нашли тело мужчины. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел вечером во вторник, 3 декабря. В результате обрушилась внешняя стена здания, были частично повреждены перекрытия.

По информации МЧС, пострадали шесть человек. По факту ЧП прокуратура начала проверку.