Под завалами дома в Белгороде нашли тело погибшего при взрыве газа
По информации МЧС, в результате ЧП пострадали шесть человек.
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Под завалами четырехэтажного дома в Белгородской области, где взорвался газ, спасатели нашли тело мужчины. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МЧС.
Взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел вечером во вторник, 3 декабря. В результате обрушилась внешняя стена здания, были частично повреждены перекрытия.
По информации МЧС, пострадали шесть человек. По факту ЧП прокуратура начала проверку.