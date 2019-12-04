«Некуда вернуться»: какая ошибка в отношении России может стать самой опасной для Украины

Кинорежиссер и общественный деятель Карен Шахназаров в эфире передачи «Между тем» на телеканале «Звезда» оценил действия Украины в последние годы и назвал главную проблему страны, мешающую ей полноценно развиваться.

По мнению Народного артиста России, ошибкой Украины является пренебрежительное отношение к взаимосвязям с другими странами, так как оно может закончиться для нее весьма трагически.

«В этой игре Украина допустила серьезную ошибку. Там сквозило настроение “мы уходим на Запад, мы уйдем на Запад”. В среде интеллигенции и в украинском обществе витало ощущение “вы нас держите, мы вам нужны, но мы от вас уйдем” в отношении России. Я говорил: “Вы не боитесь, что это вы России станете не нужны?”. Вот что самое опасное для Украины. Они, может, от Запада потом и вернутся, только куда – непонятно», - заявил Шахназаров.

Рассмотрев ситуацию на Украине с точки зрения режиссера, он также обозначил пункт, мешающий стране полноценно стать частью мирового сообщества. Шахназаров заявил, что стране не хватает своего «героя».

«Этот “сериал” может длиться в таком виде очень долго, но чем дольше, тем дольше он будет разрушать украинскую государственность», - подытожил режиссер.

Ранее на Украине утвердили пять сценариев «реинтеграции Донбасса». Об этом рассказали во время координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Произошло это в преддверии саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря. В совещании принимал участие и сам украинский лидер.