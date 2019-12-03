Синоптики предупредили о надвигающейся на Москву сильной метели
Высота снежного покрова заметно увеличится, порывы ветра будут достигать до 15 м/с.
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В среду, 4 декабря, в столичном регионе ожидается метель. Об этом сообщил руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова может заметно увеличиться.
Ожидается, что снег будет идти и весь вторник. Высота снежного покрова в Москве составит полсантиметра, в Подмосковье - около четырех сантиметров. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.
К четвергу в столичный регион придет потепление. Столбики термометров поднимутся до 2-4 градусов тепла. Ночью также сохранятся положительные температуры. Теплая погода простоит до конца выходных, поэтому выпавший снег быстро растает.