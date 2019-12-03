Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Рядом с президентским дворцом в Индонезии прогремел взрыв

Тамара Астапенкова
09:35 03.12.2019
В результате инцидента пострадали двое военнослужащих, которых доставили в больницу.
Рядом с президентским дворцом в Индонезии прогремел взрыв
© Фото: Donal Husni Globallookpress

В индонезийской столице Джакарте произошел взрыв. Инцидент случился в самом центре города на территории Национального монумента независимости, неподалеку от президентского дворца, зданий Верховного суда и МВД. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Инцидент произошел около семи утра по местному времени (около 3 часов ночи по Москве). По сообщению представителя Национальной полиции в результате взрыва пострадали двое военнослужащих, которые были доставлены в больницу.

Глава национальной полиции заявил журналистам, что на месте взрыва была обнаружена дымовая граната. Предполагается, что гранату могли случайно оставить, так как их обычно используют во время учений сотрудников спецслужб. Глава полиции призвал не преувеличивать масштаб произошедшего инцидента и сообщил, что правоохранительные органы изучают все обстоятельства случившегося.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2019, 21:15
Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов
Дата02.12.2019, 22:46
В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
Дата03.12.2019, 00:00
Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.12.2019, 09:43
Обновленные ЗРК С-300 заступили на боевое дежурство в Воронежской области
Дата01.12.2019, 08:35
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:36 В стране и мире
В Роскачестве проверили работу мобильных приложений для вызова такси
10:32 ОПК
Видео
Завершена сборка ракеты «Союз-2» с космическим грузовиком «Прогресс»
10:30 В стране и мире
Видео
Экс-депутата Рады обвинили в нападении на российское посольство в Киеве
10:21 Армия
Видео
Сложные элементы боя в полевых условиях: кадры учений спецназа ЦВО
10:04 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места ДТП с автобусом вблизи Белгорода
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страшнейшую эпидемию в истории человечества признали мифом
Названа сумма трат россиян на новогодний стол
«Сумасшедшие скачки»: метеоролог пообещал аномальную погоду в Сибири
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.