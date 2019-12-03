Рядом с президентским дворцом в Индонезии прогремел взрыв

В индонезийской столице Джакарте произошел взрыв. Инцидент случился в самом центре города на территории Национального монумента независимости, неподалеку от президентского дворца, зданий Верховного суда и МВД. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Инцидент произошел около семи утра по местному времени (около 3 часов ночи по Москве). По сообщению представителя Национальной полиции в результате взрыва пострадали двое военнослужащих, которые были доставлены в больницу.

Глава национальной полиции заявил журналистам, что на месте взрыва была обнаружена дымовая граната. Предполагается, что гранату могли случайно оставить, так как их обычно используют во время учений сотрудников спецслужб. Глава полиции призвал не преувеличивать масштаб произошедшего инцидента и сообщил, что правоохранительные органы изучают все обстоятельства случившегося.