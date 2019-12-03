В Белгороде опрокинулся в кювет пассажирский автобус
Автобус выполнял регулярный рейс. По предварительным данным, есть пострадавшие.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Пассажирский автобус, перевозивший 30 человек, опрокинулся в кювет вблизи Белгорода. Авария произошла у села Преображенка.
Как уточняет «Интерфакс», транспортное средство следовало из села Старый Оскол. Автобус выполнял регулярный рейс.
«По предварительным данным, есть пострадавшие», - говорится в сообщении.
Все обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.