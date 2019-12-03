Устрашающие «динозавры»: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

Авианосцы ВМС США если и наводят «страх и ужас», то исключительно на оборонный бюджет собственной страны, а не на потенциальных противников. К такому мнению пришел обозреватель издания Military Watch.

Автор публикации отмечает, что в настоящее время на вооружении ВМС США находятся 11 авианосцев водоизмещением в 100 тысяч тонн. Соединенные Штаты являются единственной в мире страной, обладающей таким флотом этих кораблей. Причем все авианосцы, пишет обозреватель, оснащены энергетическими установками, системами стартовых катапульт и имеют возможность разместить самые разные типы самолетов.

Однако, отмечается в статье, при ближайшем рассмотрении все не так замечательно, поскольку обслуживание авианосцев стоит огромных затрат, а сумма все время увеличивается по мере старения кораблей.

Например, корабли класса Nimitz считаются достаточно возрастными, причем шесть из них уже сейчас находятся на ремонте. И вопросы техобслуживания, убежден автор, вряд ли будут решены в ближайшее время.

Кроме того, другой авианосец ВМС США Harry Truman имеет серьезные проблемы электрической сети, с которыми столкнутся в сентября 2019 года. В связи с этим, он был вынужден отказаться от своей миссии.

Еще один новичок Gerald Ford также заступил на службу с задержкой, поскольку у него возникли трудности с лифтами и датчиками.