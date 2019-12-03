СМИ: СК РФ предъявил обвинения командиру SSJ-100 по делу о ЧП в Шереметьево

Следователи предъявили обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота». Расследование дела о катастрофе в московском аэропорту Шереметьево продолжается. Авиакомпания оказывает всяческое содействие следственным органам.

Напомним, страшная авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года. После жесткой посадки Sukhoi Superjet 100 загорелся. На борту находились 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

Командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц», сообщает ТАСС с ссылкой на источник в СК РФ. Данная статья предусматривает максимальное наказание сроком до семи лет лишения свободы.

Сообщается, что Денис Евдокимов свою вину по делу об авиакатастрофе в Шереметьево не признает. На данный момент командиру экипажа избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу или домашним арестом.