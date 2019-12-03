Пожар в ангаре в Петербурге локализован

Спасатели локализовали пожар на территории ангара в Санкт-Петербурге. Возгорание произошло на площади 12 тысяч квадратных метров.

Как уточнили в ГУ МЧС по городу, инцидент начался в 02:13. Ангар расположен на Московском шоссе, 54 в Пушкинском районе. В связи с тем, что пламя охватило всю площадь постройки, конструкция обрушилась.

«Пожар локализован на площади 12 тыс. кв. метров», - цитирует спасателей ТАСС.

Ангар находится в промышленной зоне среди складских помещений. К ликвидации возгорания привлечены 220 человек, а также 49 единиц техники.