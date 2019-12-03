СМИ рассказали об аварии с участием самолета премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо лишился своего самолета до лета 2020 года. Правительственный лайнер CC-150 Polaris Airbus во время буксировки внутри ангара врезался в стену. Самолет получил значительные повреждения фюзеляжа и обтекателя правого двигателя.

Инцидент произошел еще в середине октября 2019 года на военной авиабазе в городе Трентон, провинции Онтарио, передает телеканал Global News. Но подробности ЧП стали известны только сейчас.

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На замену поврежденному лайнеру ВВС Канады предоставили премьер-министру аналогичный самолет.

Это не первый случай, когда с самолето премьер-министра попадает в аварию. В сентябре в аэропорту города Виктория, бизнес-джет Трюдо въехал в автобус с журналистами, которые сопровождали политика в его предвыборном туре.