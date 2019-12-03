Страшнейшую эпидемию в истории человечества признали мифом

Последствия разбушевавшейся чумы в 541-750 годах нашей эры могли быть не такими тяжелыми, как принято считать. К такому выводу пришла международная группа ученых после анализа древних документов, образцов пыльцы и геномов возбудителей заболевания, а также изучения жертв чумы и других источников.

Исследователи изучили период Поздней античности, который наступил в 300-800 годы нашей эры. Считается, что пандемия чумы могла повлиять на ход истории не только Европы, но и Ближней Востока.

Между тем исследователи отмечают, что развитие сельскохозяйственного производства, например, продолжилось и после вспышки чумы. Более того, никаких изменений в характере захоронения людей найдено не было, передает сайт EurekAlert!.

Речь идет о Юстиниановой чуме, которая вспыхнула в 541 году во время правления византийского императора Юстиниана I. Эпидемия быстро распространилась по всей Азии, Северной Африке и Европе.