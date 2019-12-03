В ОПЕК предрекли конец «золотого века» добычи сланцевой нефти

В США закончился «золотой век» добычи сланцевой нефти. Такого мнения придерживаются министры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Члены организации убеждены, что в 2020 году рост добычи сланцевой нефти в Соединенных Штатах замедлится по сравнению с предыдущим периодом.

По данным агентства Bloomberg, аналогичной оценки придерживаются нефтяные трейдеры. В частности, аналитики Vitol Group ожидают, что добыча нефти в США увеличится сразу на 700 тысяч баррелей ежесуточно за период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года, тогда как с конца 2018 по конец 2019 года рост оценивался в 1,1 миллиона баррелей.

Однако, отмечают специалисты, замедление роста не означает его отсутствия. Несмотря на то, что американские независимые компании, которые добывают сланцевую нефть, сообщают о сокращении расходов, крупные игроки, скорее всего, продолжат наращивать ее добычу.

Наибольшей проблемой для стран ОПЕК является не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи «черного золота» в ряде стран, например - в Бразилии и Норвегии.