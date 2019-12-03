В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.

Одной из самых сложных повесток станет турецкий вопрос. Республика не получает в последние годы от НАТО серьезной поддержки, считают в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того с Анкарой намерены обсудить ее действия в Сирии и испытания систем С-400, закупленных у России.

«В НАТО должны понимать и признавать проблемы других стран-членов, связанные с угрозой их национальной безопасности, а также решать их на тактическом и оперативном уровнях... В последние годы Турция так и не получила той решительной поддержки, которая она ожидала от НАТО. Несмотря на это, Турция со своей второй по величине армии в организации принимала участие в различных миссия НАТО. Мы продолжим вносить свой вклад, но также ожидаем поддержки в связи с нашими проблемами», - написал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

О нарастающем расколе внутри организации, по мнению западных аналитиков, говорят и высказывания французского лидера Эммануэля Макрона. Недавно он заявил, что мозг НАТО мертв, чем сильно задел Дональда Трампа.

Еще одной острой темой саммита станет обсуждение стратегии сдерживания России. Это отметил госсекретарь США Майк Помпео. По его мнению, страны НАТО должны быть готовы противостоять исходящим от Москвы киберугрозам.