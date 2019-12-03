Личности всех жертв ДТП с участием автобуса в Забайкалье установлены
Личности всех погибших при падении автобуса с моста в Забайкальском крае установлены. По словам главы района Алексея Закурдаева, двое из них являются читинцами, а остальные 17 человек - жители Сретенского района.
По его словам, из 19 погибших личности 18 уже были установлены. Личность последней жертвы также известна, однако процедура ее официального опознания пройдет во вторник, 3 декабря.
«Для этого из Читы приехали родственники погибшей», - цитирует Закурдаева ТАСС.
Авария произошла 1 декабря: пассажирский автобус упал с моста в реку по дороге из Сретенска в Читу. По последним данным, жертвами ДТП стали 19 человек, среди которых есть дети.
В настоящее время в больницах находится 21 человек, семеро - в тяжелом состоянии.
В регионе объявлен траур в связи с произошедшим. Ранее одна из находившихся в автобусе пассажирок подробно рассказала о том, как случилась авария.