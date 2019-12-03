Адский котел: видео масштабного пожара в Петербурге с коптера

В Санкт-Петербурге всю ночь горит огромный ангар размером 150 метров на 80 метров и высотой 15 метров. Информация о возгорании в МЧС России поступила сегодня ночью в 02.13.

Площадь возгорания составила около 12 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение конструкций. Пожару присвоен 4 уровень сложности. К ликвидации огня привлечены 220 человек и 49 единиц техники.

На данный момент информации о пострадавших и погибших не поступала. На место происшествия выехал пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Работы по ликвидации пожара продолжаются.