Число жертв ДТП с участием автобуса в Казахстане выросло до шести
В салоне транспортного средства находилось 50 человек. По предварительной версии, водитель не справился с управлением из-за гололеда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: КЧС МВД РК
Число жертв ДТП с участием автобуса на трассе в Казахстане выросло до шести. Кроме того, известно о 29 пострадавших, сообщил официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.
«Обнаружены еще два погибших и извлечены 14 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - цитирует его РИА Новости.
Во вторник, 3 декабря, на автодороге Кызылорда - Кумколь на территории Кызылординской области опрокинулся автобус. Причиной тому стал гололед. Известно, что в салоне транспортного средства находилось 50 человек.
Изначально сообщалось, что жертвами ДТП стали четыре человека.
По предварительной версии, из-за гололеда водитель не справился с управлением и допустил его опрокидывание.