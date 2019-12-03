Число жертв ДТП с участием автобуса в Казахстане выросло до шести

Число жертв ДТП с участием автобуса на трассе в Казахстане выросло до шести. Кроме того, известно о 29 пострадавших, сообщил официальный представитель комитета МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.

«Обнаружены еще два погибших и извлечены 14 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются», - цитирует его РИА Новости.

Во вторник, 3 декабря, на автодороге Кызылорда - Кумколь на территории Кызылординской области опрокинулся автобус. Причиной тому стал гололед. Известно, что в салоне транспортного средства находилось 50 человек.

Изначально сообщалось, что жертвами ДТП стали четыре человека.

По предварительной версии, из-за гололеда водитель не справился с управлением и допустил его опрокидывание.