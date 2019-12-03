Огненное небо Петербурга: кадры тушения пожара высочайшей сложности

Мощный пожар в Санкт-Петербурге бушует всю ночь. В промышленной зоне на Московском шоссе около двух часов ночи 3 декабря загорелся большой ангар размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Произошло обрушение конструкций.

По информации МЧС России, площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен 4 уровень сложности. К ликвидации огня привлечены 220 человек и 49 единиц техники.

На место происшествия выехал пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Информации о погибших и пострадавших не поступала. Работы по ликвидации пожара продолжаются.