Огненное небо Петербурга: кадры тушения пожара высочайшей сложности
Площадь возгорания ангара на Московском шоссе составила около 12 тысяч квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
Мощный пожар в Санкт-Петербурге бушует всю ночь. В промышленной зоне на Московском шоссе около двух часов ночи 3 декабря загорелся большой ангар размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров. Произошло обрушение конструкций.
По информации МЧС России, площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен 4 уровень сложности. К ликвидации огня привлечены 220 человек и 49 единиц техники.
На место происшествия выехал пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.
Информации о погибших и пострадавших не поступала. Работы по ликвидации пожара продолжаются.