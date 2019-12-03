В МИД РФ отреагировали на заявление Зеленского о «сбившихся с пути» жителях Донбасса

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил сторонникам РФ уехать из страны. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, стоит не прогонять граждан, а обеспечить соблюдение их прав.

Зеленский в интервью заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей Донбасса, призвав при этом уехать из страны «тех, кто за Россию».

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло. И отправленные из Киева на “поиск” людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», - заявила Захарова.

Между тем, ранее Зеленский объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу. По его словам, отсутствие диалога сродни бегу на беговой дорожке, когда процесс идет и тратятся калории, однако сам бегун остается не одном и том же месте.