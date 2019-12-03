Мадуро наградил российского дипломата орденом за выдающиеся заслуги
Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил посла РФ в стране Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды. Награда вручается за выдающиеся заслуги и за деятельность по развитию страны.
Награда была вручена на торжественной церемонии в президентском дворце.
«В этом году мы побьем рекорд в двусторонней торговле. Мы увеличили инвестиции в нефтяную, газовую, нефтехимическую отрасли, а также инвестиции в промышленность и сельское хозяйство. Россия и Венесуэла поддерживают глубокие и тесные отношения, совпадают в стратегии, политике и дипломатии», - цитирует РИА Новости Мадуро.
Ранее он оценил военно-техническое сотрудничество с Россией. Вместе с вице-премьером России Юрием Борисовым Мадуро обсудил вопрос двустороннего военно-технического сотрудничества.