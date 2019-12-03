Бессмертный подвиг: в России отмечают День неизвестного солдата

Во вторник, 3 декабря, в России отмечают День неизвестного солдата. Этот памятный праздник посвящен всем тем, кто сложил свою голову за Отчизну и кто покоится в братских могилах в нашей стране и за ее пределами.

В честь Дня неизвестного солдата в Москве начнет работу Всероссийский патриотический форум, на котором будут представлены проекты, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Перед открытием форума его участники возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Подобные церемонии состоятся и в десятках других городов, где есть воинские захоронения.

Одним из первых стал Белград, где президент Сербии Александр Вучич и белорусский лидер Александр Лукашенко, который находится в стране с официальным визитом, возложили венки к памятнику в Парке освободителей.

В боях за Югославию погибли 8 тысяч советских солдат и офицеров. Им посвящены 9 крупных мемориальных комплексов.

Всего же в вооруженных конфликтах XX и XI веков без вести пропали примерно два миллиона советских и российских граждан.

За основу даты выбран день, в который в 1966 году в память о разгроме немецких войск под Москвой у стен Московского Кремля торжественно захоронили прах неизвестного солдата.