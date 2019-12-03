Названо число жертв в трагическом ДТП с автобусом в Казахстане

Четыре человека погибли в аварии с участием автобуса в Казахстане. Об этом «Звезде» сообщили в МВД страны.

Также там подтвердили информацию о том, что в салоне транспортного средства находилось 50 пассажиров.

Данных о пострадавших пока нет.

По предварительной версии, из-за гололеда водитель не справился с управлением и допустил его опрокидывание.