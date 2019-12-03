Названо число жертв в трагическом ДТП с автобусом в Казахстане
По предварительной версии, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса.
© Фото: КЧС МВД РК3
Четыре человека погибли в аварии с участием автобуса в Казахстане. Об этом «Звезде» сообщили в МВД страны.
Также там подтвердили информацию о том, что в салоне транспортного средства находилось 50 пассажиров.
Данных о пострадавших пока нет.
По предварительной версии, из-за гололеда водитель не справился с управлением и допустил его опрокидывание.