Власти Бразилии «уличили» Ди Каприо в поджогах лесов Амазонии

Власти Бразилии обвинили голливудского актера Леонардо Ди Каприо в причастности к крупной экологической катастрофе – в финансировании поджигателей тропических лесов в Амазонии. Актер ответил на обвинения.

В своем Instagram Ди Каприо заявил, что поддерживает бразильцев в сложное для них время.

«На кону стоит будущее уязвимых экосистем, и я горд оказывать поддержку тем, кто защищает их. Но мы не спонсируем организации, ставшие мишенью, хотя они и заслуживают поддержки», - написал он.

Леса Амазонии вырабатывают пятую часть мирового кислорода. Когда в них разгорелись пожары, Ди Каприо стал сооснователем одной из благотворительных организаций, помогающих Бразилии справиться со стихией.

Эксперты выражают мнение о том, что сам актер ни к чему не причастен, но могут быть причастны люди, захотевшие нажиться на его благотворительных порывах. При этом, существует и более возможный вариант – власти оказались неэффективны в контроле за окружающей средой и в борьбе с пожарами.

Несмотря ни на что, Ди Каприо заявил, что он продолжит вкладывать деньги в Амазонию. Потери слишком большие - огонь уничтожил больше 6,5 миллионов гектаров леса.