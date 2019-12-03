В Казахстане опрокинулся автобус с десятками пассажиров

На трассе в Казахстане опрокинулся пассажирский автобус. Причиной ДТП, по предварительной версии, стал гололед. Об этом сообщили в МВД страны.

Авария произошла на дороге Кызылорда-Кумколь. Скорее всего, водитель не справился с управлением и допустил его опрокидывание, заявили в полиции.

По неподтвержденной информации, в салоне автобуса находилось 50 пассажиров.