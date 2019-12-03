Мощный пожар в Петербурге тушат с помощью пожарного поезда: видео
Площадь возгорания составляет 12000 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России
В промышленной зоне на Московском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся большой ангар размером 150 на 80 метров и высотой 15 метров.
В МЧС России сообщили, что информация о возгорании поступила 3 декабря в 02:13.
Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров, его ранг повышен до 4 уровня сложности.
Произошло обрушение конструкций. Данных о пострадавших не поступало.
К тушению привлечены 220 человек и 49 единиц техники. При этом группировка наращивается.
На место происшествия выехал пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.