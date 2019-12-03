Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь на северо-востоке Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон раздали более 500 пакетов с продуктами жителям деревни на северо-востоке Сирии. Выдавали их наиболее нуждающимся – малоимущим, семьям, оставшимся без кормильца и детям.

Местные жители считают огромной помощью действия России. К месту прибытия гуманитарной колонны приходят в том числе и из соседних городов.

В составе пакета с продуктами мука высшего сорта, рис, чай и сгущенка. Продукты были подобраны специально с учетом религиозных предпочтений и рациона сирийцев.

На месте раздачи военнослужащие сформировали коридор из машин и оцепления, чтобы исключить давку и беспорядки. Пропускают за пакетами по одному человеку – так набор получит каждый нуждающийся.