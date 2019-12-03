Зеленский подписал решение СНБО о неотложных мерах по энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности».

В соответствии с документом, для консультаций при СНБО планируется создать Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности. Кабмин внесет на рассмотрение Рады законопроект по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, а также разработает законопроект об актуализации положений программы развития минерально-сырьевой базы до 2030 года и новую редакцию Кодекса Украины о недрах.

До 1 июля 2020 года в правительстве проработают вопрос диверсификации поставок нефти, нефтепродуктов, а также природного и сжиженного газов и угля.

Ко всему прочему, кабмину предстоит решить вопрос задолженностей по зарплатам шахтерам и обеспечить отсутствие подобных проблем в будущем. Текст указа обнародован на официальном сайте Зеленского.

Ранее он объяснил важность диалога с Путиным по Донбассу. По словам украинского президента, отсутствие диалога в данном направлении все равно, что бег на беговой дорожке, когда тратятся калории, но бегун остается на месте.