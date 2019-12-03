В Ереване осквернили памятник Грибоедову

В Ереване вандал осквернил памятник писателю Александру Грибоедову. Монумент автору и дипломату облили красной краской.

При этом автор акта вандализма известен: им оказался сын армянского политика Шанта Арутюняна Шаген. Он самостоятельно сообщил об этом в социальных сетях. По словам Арутюняна-младшего, осквернение памятника Грибоедову стало его ответом на демонтаж памятной доски в честь армянского госдеятеля Гарегина Нжде, установленной во дворе местной церкви. Полиция на данный момент никак не отреагировала на признание Шагена Арутюняна.

Отметим, в годы войны Нжде стоял у истоков создания армянского легиона вермахта и сотрудничал с нацистами. Однако, в Армении некоторые при этом считают его национальным героем.