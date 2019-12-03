Самый важный человек: россияне потратят на новогодний подарок себе вдвое больше, чем на любимых

Почти в два раза больше денег готовы потратить россияне на покупку новогоднего подарка себе, чем любимому человеку: 10 тысяч рублей против 5900 рублей.

И эта сумма почти вдвое больше, чем в 2018 году. Тогда средний чек при покупке подарков для себя составлял 5600 рублей.

Самыми любимыми товарами, которые россияне хотят купить себе на Новый год, стали: одежда, обувь, гаджеты, бытовая техника, товары для дома и украшения.

Уменьшились и траты россиян на друзей – до 3,3 тысячи рублей против 3,7 тысячи в 2018 году. По данным опроса компании Nielsen, имеющимся в распоряжении РИА Новости, дарить собираются шоколадные конфеты в коробках, одежду, обувь, аксессуары и игрушки.