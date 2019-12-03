Названа сумма трат россиян на новогодний стол

В среднем жители России планируют потратить на подготовку новогоднего праздничного стола не менее 10 тысяч рублей.

В частности, изучались намерения покупателей и факторы, влияющие на те или иные их предпочтения. Согласно данным, полученным в результате многоуровневого исследования, в котором участвовали более одной тысячи респондентов, семь из десяти россиян встретят Новый год дома и 85% из них займутся приготовлением праздничного ужина, что влечет повышение спроса на определенные товары, представленные в магазинах.

Самые популярные товары - это фрукты и овощи, сыр, мясо, птица и рыба. Пик их продаж приходится на 24 - 28 декабря. В плане напитков россияне больше всего покупают на Новый год шампанское и игристые вина. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией Nielsen.

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