Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа сумма трат россиян на новогодний стол

Егор Левин
02:56 03.12.2019
Самыми продаваемыми товарами в предновогодний период являются фрукты, овощи, сыр, мясо, птица, рыба, шампанское и игристые напитки.
Названа сумма трат россиян на новогодний стол
© Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru, Flickr

В среднем жители России планируют потратить на подготовку новогоднего праздничного стола не менее 10 тысяч рублей.

В частности, изучались намерения покупателей и факторы, влияющие на те или иные их предпочтения. Согласно данным, полученным в результате многоуровневого исследования, в котором участвовали более одной тысячи респондентов, семь из десяти россиян встретят Новый год дома и 85% из них займутся приготовлением праздничного ужина, что влечет повышение спроса на определенные товары, представленные в магазинах.

Самые популярные товары - это фрукты и овощи, сыр, мясо, птица и рыба. Пик их продаж приходится на 24 - 28 декабря. В плане напитков россияне больше всего покупают на Новый год шампанское и игристые вина. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией Nielsen.

Ранее диетолог рассказала, как сохранить фигуру во время новогодних праздников. Чтобы сохранить фигуру и не потолстеть, все новогодние угощения лучше заменить более полезными аналогами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2019, 21:15
Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов
Дата02.12.2019, 22:46
В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
Дата03.12.2019, 00:00
Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата02.12.2019, 14:39
Путин: ВМФ начнет получать фрегаты и подлодки с «Цирконами» в ближайшие годы
Дата01.12.2019, 08:35
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:01 В стране и мире
Самый важный человек: россияне потратят на новогодний подарок себе вдвое больше, чем на любимых
02:56 В стране и мире
Названа сумма трат россиян на новогодний стол
02:21 В стране и мире
В США оценили взаимодействие с Россией по борьбе с ядерным терроризмом
02:15 В стране и мире
В США пригрозили ввести пошлины на французские товары
01:51 Спорт
Нурмагомедов рассказал о тонкостях подготовки к бою с Фергюсоном
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названа сумма трат россиян на новогодний стол
«Сумасшедшие скачки»: метеоролог пообещал аномальную погоду в Сибири
Эксперты выяснили, сколько россиян питаются неправильно
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.