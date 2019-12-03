На Украине утвердили пять сценариев «реинтеграции Донбасса»

Во время координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Произошло это в преддверии саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря. В совещании принимал участие и сам украинский лидер, сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.

Там отметили - президент страны заявил, что решать проблему территорий Донбасса нужно политико-дипломатическими методами, а не военным путем.

Во время совещания секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина сможет вернуть самопровозглашенные территории и прекратить военные действия при поддержке международных партнеров.

Чтобы подробно изучить детали утвержденных сценариев реинтеграции, Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку посетить Донбасс.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что все пять сценариев пойдут на пользу Киеву. Кроме того, он предложил создать для украинских граждан, которые проживают в Донбассе, гуманитарные коридоры.

Встреча «нормандской четверки» при участии лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже. Последний раз такие переговоры происходили в октябре 2016 года.

Отмечается, что в этот день Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретятся лично.