Демократы обвинили Трампа в запугивании свидетелей по делу об импичменте

В своем докладе по теме импичмента президента США Дональда Трампа представители демократической партии обвинили его в запугивании свидетелей. По мнению парламентариев, американский лидер подвергал их нападкам и угрозам.

В документе говорится, что свидетели, которые должны были в соответствии с законом дать показания о ненадлежащем исполнении Трампом своих обязанностей, якобы стали героями его заявлений о нарушении закона.

В частности, авторы доклада считают, что в их числе оказались бывший посол США на Украине Мари Йованович, исполняющий обязанности посла на Украине Билл Тейлор, экс-сотрудник Совета нацбезопасности Александр Виндман и экс-советник вице-президента США по Европе и Украине Дженнифер Уильямс. Трамп опубликовал в социальных сетях сообщения о том, что все они, по его мнению, совершают «федеральное преступление, которое может повлечь приговор по уголовной статье до 20 лет тюрьмы». Об этом сообщает РИА Новости.

Между тем, ранее в США завершилась новая фаза слушаний по импичменту Трампа. Перед палатой представителей отчитались восемь американских дипломатов и служащих, так или иначе связанных с Украиной. В том числе спецпредставитель по Украине Курт Волкер, экс-сотрудница совета нацбезопасности Фиона Хилл и посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд. В массе своей их выступления почти что повторяли известный принцип «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу».