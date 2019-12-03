В Госдепе рассказали о своем влиянии на «Северный поток-2»

США пока не смогли добиться остановки строительства «Северного потока-2», но им удалось замедлить реализацию проекта. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл.

Он отметил, что для этого были использованы дипломатические меры. В настоящее время, по словам Хейла, проводятся контакты на самом высоком уровне, и у США есть еще «некоторое время» для остановки строительства.

Однако, как подчеркнул политик, если дипломатия не достигнет целей Вашингтона, то придется применить другие меры, среди которых могут быть и санкции.

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что, по ее данным, в Вашингтоне хотят применить некий «санкционный трюк», то есть ввести против иностранных компаний, сотрудничающих с «Газпромом» и участвующих в возведении трубопровода, ограничительные меры. Положение о санкциях планируют включить в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год. Из-за этого, как считают в Вашингтоне, строительство газопровода может оказаться под угрозой.

«Северный поток – 2» мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии. Он обеспечит поставки российского газа в Европу.

Против строительства трубопровода активно выступают США, которые намерены поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.