Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео

Второй этап обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Белгородской области попал на камеру очевидцев. На кадрах видно, как вместе с балконом падает вниз обломок стены на уровне верхнего этажа.

ЧП случилось вечером 3 декабря в поселке Яковлево. Взрыв газа в одной из квартир обрушил стену четырехэтажного дома.

Один из очевидцев, присутствовавших на месте происшествия, сообщил, что слышал, «как кричала целая семья». По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Спасатели разыскивают тех, кто может оказаться под завалами.

Видео предоставлено пабликом «ЧП Белгородская область» во «ВКонтакте»