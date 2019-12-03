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Момент обрушения жилого дома под Белгородом попал на видео

Анна Касаткина
22:14 03.12.2019
Взрыв газа в два этапа полностью обрушил стену четырехэтажного дома.
© Видео: ЧП Белгородская область ВКонтакте © Фото: МЧС России

Второй этап обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Белгородской области попал на камеру очевидцев. На кадрах видно, как вместе с балконом падает вниз обломок стены на уровне верхнего этажа.

ЧП случилось вечером 3 декабря в поселке Яковлево. Взрыв газа в одной из квартир обрушил стену четырехэтажного дома.

Один из очевидцев, присутствовавших на месте происшествия, сообщил, что слышал, «как кричала целая семья». По последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Спасатели разыскивают тех, кто может оказаться под завалами.

Видео предоставлено пабликом «ЧП Белгородская область» во «ВКонтакте»

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