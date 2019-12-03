Глава МЧС дал первые поручения после взрыва газа в доме под Белгородом
Пострадавшими в результате хлопка бытового газа в жилом доме в Белгородской области на данный момент числятся 5 человек.
© Фото: Стог, vk
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев распорядился оперативно сверить списки прописанных в пострадавшем доме в Белгородской области людей, со списками эвакуированных. Министр также приказал уточнить у очевидцев, сколько человек могли проживать в здании по факту.
Согласно предварительной информации, в доме было прописано 24 человека, 18 человек были оперативно эвакуированы.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом произошел хлопок бытового газа, из-за которого у четырехэтажного строения обрушилась стена. На место ЧП выехал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
По информации МЧС, пострадавшими в результате инцидента на данный момент числятся 5 человек.