Число пострадавших при взрыве газа под Белгородом возросло до шести человек

При обрушении жилого дома из-за взрыва газа в Белгородской области пострадало шесть человек. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, детей среди них нет. По предварительным данным, в результате происшествия также никто не погиб.

«Прокуратурой организована проверка. На место выехал прокурор Яковлевского района», - сообщили в ведомстве ТАСС.

В МЧС РФ в то же время говорят о пяти пострадавших. По информации спасателей, еще один человек может оставаться под завалами. Одну женщину из-под них уже удалось извлечь.

Всего в доме прописано 24 человека. Глава министерства МЧС Евгений Зиничев поручил сверить их список с 18 эвакуированными из здания, а также расспросить очевидцев на предмет того, сколько человек могло проживать в доме по факту.

ЧП произошло вечером 3 декабря в поселке Яковлево. По данным СМИ, в одной из квартир взорвался неисправный газовый котел. В результате оказалась частично разрушена одна из стен дома, момент падения которой попал на видео.