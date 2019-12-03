В США оценили взаимодействие с Россией по борьбе с ядерным терроризмом

В Соединенных Штатах одобрили сотрудничество с Россией по борьбе с ядерным терроризмом. Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Крис Форд.

Он отметил, что США и Россия являются сопредседателями Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. Форд назвал это одним из самых ярких моментов в двустороннем сотрудничестве стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Также, по словам помощника госсекретаря, подобное сотрудничество выглядит необычно, учитывая разногласия между Вашингтоном и Москвой. В заключении Форд заявил, что в США рассчитывают на сотрудничество с Россией и в дальнейшем в решении вопросов ядерного терроризма. В качестве глобальной цели он обозначил недопущение попадания ядерного оружия в руки террористов.

Ранее в США рассказали о вариантах продления СНВ-3. В Соединенных Штатах рассматривают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в начале 2021 года. Об этом также сообщал Крис Форд.