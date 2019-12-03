В США пригрозили ввести пошлины на французские товары

Соединенные штаты могут ввести пошлины на товары из Франции объемом $2,4 миллиарда, заявили в торговом представительстве.

Там отметили, что такие меры являются ответом на дискриминационную политику Парижа в отношении американских цифровых компаний.

Размер пошлин может достигать 100 процентов. Список товаров состоит из 63 позиций.

Франция летом 2019 года приняла закон о введении налога на прибыль в отношении крупнейших компаний США – Google, Apple, Facebook и Amazon. Таким образом власти решили уравнять ставки для этих технологических компаний и других бизнесов, разрыв между которыми достигал 14 процентных пунктов.

Под новый налог, составляющий 3% от общего оборота во Франции, подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции.

В воскресенье, 1 декабря, министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала США прекратить навязывать Парижу вооружение собственного производства.