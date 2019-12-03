СМИ: под завалами жилого дома под Белгородом могут находиться люди

Под завалами после взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области могут находиться люди. Об этом сообщили в региональных экстренных службах.

В настоящий момент у спасателей не получается найти жильцов первого этажа здания, где произошел взрыв, однако не исключено, что люди отсутствовали дома во время ЧП, пишет ТАСС.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели, которые разбирают завалы вручную.

Как уточнили в МЧС, пострадавшими в результате инцидента на данный момент числятся 5 человек.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в поселке Яковлево под Белгородом произошел хлопок бытового газа, из-за которого у четырехэтажного здания обрушилась стена. На место ЧП выехал губернатор Белгородской области Евгений Савченко.